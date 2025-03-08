VAW: Vanguard Materials ETF
今日VAW汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点205.50和高点206.63进行交易。
关注Vanguard Materials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VAW新闻
常见问题解答
VAW股票今天的价格是多少？
Vanguard Materials ETF股票今天的定价为205.59。它在205.50 - 206.63范围内交易，昨天的收盘价为205.87，交易量达到47。VAW的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Materials ETF股票是否支付股息？
Vanguard Materials ETF目前的价值为205.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.32%和USD。实时查看图表以跟踪VAW走势。
如何购买VAW股票？
您可以以205.59的当前价格购买Vanguard Materials ETF股票。订单通常设置在205.59或205.89附近，而47和-0.01%显示市场活动。立即关注VAW的实时图表更新。
如何投资VAW股票？
投资Vanguard Materials ETF需要考虑年度范围161.57 - 213.52和当前价格205.59。许多人在以205.59或205.89下订单之前，会比较0.26%和。实时查看VAW价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是213.52。在161.57 - 213.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Materials ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VAW）的最低价格为161.57。将其与当前的205.59和161.57 - 213.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VAW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VAW股票是什么时候拆分的？
Vanguard Materials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、205.87和-0.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 205.87
- 开盘价
- 205.61
- 卖价
- 205.59
- 买价
- 205.89
- 最低价
- 205.50
- 最高价
- 206.63
- 交易量
- 47
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- 0.26%
- 6个月变化
- 11.92%
- 年变化
- -0.32%