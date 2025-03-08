报价部分
VAW: Vanguard Materials ETF

205.59 USD 0.28 (0.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VAW汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点205.50和高点206.63进行交易。

关注Vanguard Materials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

VAW股票今天的价格是多少？

Vanguard Materials ETF股票今天的定价为205.59。它在205.50 - 206.63范围内交易，昨天的收盘价为205.87，交易量达到47。VAW的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Materials ETF股票是否支付股息？

Vanguard Materials ETF目前的价值为205.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.32%和USD。实时查看图表以跟踪VAW走势。

如何购买VAW股票？

您可以以205.59的当前价格购买Vanguard Materials ETF股票。订单通常设置在205.59或205.89附近，而47和-0.01%显示市场活动。立即关注VAW的实时图表更新。

如何投资VAW股票？

投资Vanguard Materials ETF需要考虑年度范围161.57 - 213.52和当前价格205.59。许多人在以205.59或205.89下订单之前，会比较0.26%和。实时查看VAW价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是213.52。在161.57 - 213.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Materials ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VAW）的最低价格为161.57。将其与当前的205.59和161.57 - 213.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VAW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VAW股票是什么时候拆分的？

Vanguard Materials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、205.87和-0.32%中可见。

日范围
205.50 206.63
年范围
161.57 213.52
前一天收盘价
205.87
开盘价
205.61
卖价
205.59
买价
205.89
最低价
205.50
最高价
206.63
交易量
47
日变化
-0.14%
月变化
0.26%
6个月变化
11.92%
年变化
-0.32%
06 十月, 星期一