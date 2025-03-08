- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VAW: Vanguard Materials ETF
Der Wechselkurs von VAW hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 205.50 bis zu einem Hoch von 206.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Materials ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VAW News
- Should You Invest in the Vanguard Materials ETF (VAW)?
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Total Return Breakouts: Palantir, Tesla, Gold, And Market Timing
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Should You Invest in the Vanguard Materials ETF (VAW)?
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Trade War, Or Will Cooler Heads Prevail?
- Navigating The Tariff Fallout: Asset Allocation In A Trade War
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
- How To Strategically Invest $100,000 In A Volatile Market - Part 2
- VAW ETF: The Materials Sector's Pullback Is An Opportunity (NYSEARCA:VAW)
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- Markets In Motion: Tariffs, Tech And Treasure
- Why And How To Plan For A Potential $2 Million Retirement
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VAW heute?
Die Aktie von Vanguard Materials ETF (VAW) notiert heute bei 205.59. Sie wird innerhalb einer Spanne von 205.50 - 206.63 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 205.87 und das Handelsvolumen erreichte 47. Das Live-Chart von VAW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VAW Dividenden?
Vanguard Materials ETF wird derzeit mit 205.59 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VAW zu verfolgen.
Wie kaufe ich VAW-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Materials ETF (VAW) zum aktuellen Kurs von 205.59 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 205.59 oder 205.89 platziert, während 47 und -0.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VAW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VAW-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Materials ETF müssen die jährliche Spanne 161.57 - 213.52 und der aktuelle Kurs 205.59 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.26% und 11.92%, bevor sie Orders zu 205.59 oder 205.89 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VAW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VAW) im vergangenen Jahr lag bei 213.52. Innerhalb von 161.57 - 213.52 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 205.87 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Materials ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VAW) im Laufe des Jahres betrug 161.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 205.59 und der Spanne 161.57 - 213.52 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VAW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VAW statt?
Vanguard Materials ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 205.87 und -0.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 205.87
- Eröffnung
- 205.61
- Bid
- 205.59
- Ask
- 205.89
- Tief
- 205.50
- Hoch
- 206.63
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- -0.14%
- Monatsänderung
- 0.26%
- 6-Monatsänderung
- 11.92%
- Jahresänderung
- -0.32%