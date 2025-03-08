KurseKategorien
Währungen / VAW
VAW: Vanguard Materials ETF

205.59 USD 0.28 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VAW hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 205.50 bis zu einem Hoch von 206.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Materials ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VAW heute?

Die Aktie von Vanguard Materials ETF (VAW) notiert heute bei 205.59. Sie wird innerhalb einer Spanne von 205.50 - 206.63 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 205.87 und das Handelsvolumen erreichte 47. Das Live-Chart von VAW zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VAW Dividenden?

Vanguard Materials ETF wird derzeit mit 205.59 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.32% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VAW zu verfolgen.

Wie kaufe ich VAW-Aktien?

Sie können Aktien von Vanguard Materials ETF (VAW) zum aktuellen Kurs von 205.59 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 205.59 oder 205.89 platziert, während 47 und -0.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VAW auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VAW-Aktien?

Bei einer Investition in Vanguard Materials ETF müssen die jährliche Spanne 161.57 - 213.52 und der aktuelle Kurs 205.59 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.26% und 11.92%, bevor sie Orders zu 205.59 oder 205.89 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VAW.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der höchste Kurs von ETF Shares (VAW) im vergangenen Jahr lag bei 213.52. Innerhalb von 161.57 - 213.52 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 205.87 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Materials ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VAW) im Laufe des Jahres betrug 161.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 205.59 und der Spanne 161.57 - 213.52 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VAW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VAW statt?

Vanguard Materials ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 205.87 und -0.32% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
205.50 206.63
Jahresspanne
161.57 213.52
Vorheriger Schlusskurs
205.87
Eröffnung
205.61
Bid
205.59
Ask
205.89
Tief
205.50
Hoch
206.63
Volumen
47
Tagesänderung
-0.14%
Monatsänderung
0.26%
6-Monatsänderung
11.92%
Jahresänderung
-0.32%
06 Oktober, Montag