TM: Toyota Motor Corporation
198.81 USD 1.57 (0.80%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TM за сегодня изменился на 0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 198.72, а максимальная — 199.92.
Следите за динамикой Toyota Motor Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TM
Дневной диапазон
198.72 199.92
Годовой диапазон
155.00 202.85
- Предыдущее закрытие
- 197.24
- Open
- 199.90
- Bid
- 198.81
- Ask
- 199.11
- Low
- 198.72
- High
- 199.92
- Объем
- 362
- Дневное изменение
- 0.80%
- Месячное изменение
- 3.61%
- 6-месячное изменение
- 13.18%
- Годовое изменение
- 10.51%
