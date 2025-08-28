КотировкиРазделы
TM: Toyota Motor Corporation

198.81 USD 1.57 (0.80%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TM за сегодня изменился на 0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 198.72, а максимальная — 199.92.

Новости TM

Дневной диапазон
198.72 199.92
Годовой диапазон
155.00 202.85
Предыдущее закрытие
197.24
Open
199.90
Bid
198.81
Ask
199.11
Low
198.72
High
199.92
Объем
362
Дневное изменение
0.80%
Месячное изменение
3.61%
6-месячное изменение
13.18%
Годовое изменение
10.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.