Moedas / TM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TM: Toyota Motor Corporation
201.45 USD 2.64 (1.33%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TM para hoje mudou para 1.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 200.56 e o mais alto foi 202.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Toyota Motor Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TM Notícias
- Toyota to recall over 591,000 US vehicles over instrument panel issue, NHTSA says
- Toyota Motor Corporation (TM) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- Is Most-Watched Stock Toyota Motor Corporation (TM) Worth Betting on Now?
- Toyota Motor Finance publishes €60 billion EMTN programme prospectus
- Why Elon Musk's Trillion-Dollar Tesla Pay Package Isn't as Crazy as It Sounds
- Toyota Stock (TM) Falls as Electric SUV Production Finally Kicks Off in Kentucky Plant - TipRanks.com
- The 2026 Honda Odyssey: A near-perfect family hauler with plenty of legroom and cargo space
- Lyft Stock Rises on Robotaxi Rollout in Atlanta to Challenge Uber - TipRanks.com
- Is Ford Losing the Reliability Race After Over 100 Recalls This Year?
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- What's Going On With FuelCell Energy Stock Tuesday? - FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL)
- Nikkei 225 Surges After Japan PM Ishiba Exit Sparks Policy Shift Expectations For Investors - Nissan Motor Co (OTC:NSANY), Honda Motor Co (NYSE:HMC)
- Trump's Order Reduces Auto Tariffs On Japan After $550 Billion Deal - Ford Motor (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM)
- Tesla (TSLA) EV Market Share Falls to 8-Year Low amid Musk’s $1 Trillion Pay Plan - TipRanks.com
- Tesla’s U.S. market share drops to a near eight-year low in August- report
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Exclusive-Tesla market share in US drops to lowest since 2017 as competition heats up
- Prediction: Nvidia Will Be Worth $10 Trillion by 2030. Here's Why.
- US-Japan On The Brink Of A Deal To Slash Tariffs On Japanese Automakers: Report - Ford Motor (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM)
- Toyota gains on Reuters report U.S. and Japan near deal to lower tariffs on cars
- US corporate debt market returns in force after market holiday
- Toyota Motor Corporation (TM) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- TSLA: Tesla Sales Plunge 84% in Sweden While Rivals Gain
- Consumer Tech News (August 25–August 30): Nvidia Shines but Stocks Wobble on Hotter Core PCE; AI Bets Accelerate, EVs Face Headwinds Consumer Tech News (August 25–August 30): Nvidia Shines but Stocks Wobble on Hotter Core PCE; AI Bets Accelerate, EVs...
Faixa diária
200.56 202.87
Faixa anual
155.00 202.87
- Fechamento anterior
- 198.81
- Open
- 200.75
- Bid
- 201.45
- Ask
- 201.75
- Low
- 200.56
- High
- 202.87
- Volume
- 424
- Mudança diária
- 1.33%
- Mudança mensal
- 4.99%
- Mudança de 6 meses
- 14.68%
- Mudança anual
- 11.98%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh