TM: Toyota Motor Corporation
198.96 USD 1.72 (0.86%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TM ha avuto una variazione del -0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 198.73 e ad un massimo di 199.74.
Segui le dinamiche di Toyota Motor Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
198.73 199.74
Intervallo Annuale
155.00 202.87
- Chiusura Precedente
- 200.68
- Apertura
- 199.70
- Bid
- 198.96
- Ask
- 199.26
- Minimo
- 198.73
- Massimo
- 199.74
- Volume
- 238
- Variazione giornaliera
- -0.86%
- Variazione Mensile
- 3.69%
- Variazione Semestrale
- 13.26%
- Variazione Annuale
- 10.59%
20 settembre, sabato