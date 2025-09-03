Devises / TM
TM: Toyota Motor Corporation
198.96 USD 1.72 (0.86%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TM a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 198.73 et à un maximum de 199.74.
Suivez la dynamique Toyota Motor Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TM Nouvelles
Range quotidien
198.73 199.74
Range Annuel
155.00 202.87
- Clôture Précédente
- 200.68
- Ouverture
- 199.70
- Bid
- 198.96
- Ask
- 199.26
- Plus Bas
- 198.73
- Plus Haut
- 199.74
- Volume
- 238
- Changement quotidien
- -0.86%
- Changement Mensuel
- 3.69%
- Changement à 6 Mois
- 13.26%
- Changement Annuel
- 10.59%
20 septembre, samedi