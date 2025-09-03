CotationsSections
TM: Toyota Motor Corporation

198.96 USD 1.72 (0.86%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TM a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 198.73 et à un maximum de 199.74.

Suivez la dynamique Toyota Motor Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
198.73 199.74
Range Annuel
155.00 202.87
Clôture Précédente
200.68
Ouverture
199.70
Bid
198.96
Ask
199.26
Plus Bas
198.73
Plus Haut
199.74
Volume
238
Changement quotidien
-0.86%
Changement Mensuel
3.69%
Changement à 6 Mois
13.26%
Changement Annuel
10.59%
