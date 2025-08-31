CotizacionesSecciones
TM: Toyota Motor Corporation

201.45 USD 2.64 (1.33%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TM de hoy ha cambiado un 1.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 200.56, mientras que el máximo ha alcanzado 202.87.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Toyota Motor Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
200.56 202.87
Rango anual
155.00 202.87
Cierres anteriores
198.81
Open
200.75
Bid
201.45
Ask
201.75
Low
200.56
High
202.87
Volumen
424
Cambio diario
1.33%
Cambio mensual
4.99%
Cambio a 6 meses
14.68%
Cambio anual
11.98%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B