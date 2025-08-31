Divisas / TM
TM: Toyota Motor Corporation
201.45 USD 2.64 (1.33%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TM de hoy ha cambiado un 1.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 200.56, mientras que el máximo ha alcanzado 202.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Toyota Motor Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TM News
Rango diario
200.56 202.87
Rango anual
155.00 202.87
- Cierres anteriores
- 198.81
- Open
- 200.75
- Bid
- 201.45
- Ask
- 201.75
- Low
- 200.56
- High
- 202.87
- Volumen
- 424
- Cambio diario
- 1.33%
- Cambio mensual
- 4.99%
- Cambio a 6 meses
- 14.68%
- Cambio anual
- 11.98%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B