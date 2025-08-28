Currencies / TM
TM: Toyota Motor Corporation
199.27 USD 2.03 (1.03%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
TM exchange rate has changed by 1.03% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 198.72 and at a high of 199.92.
Follow Toyota Motor Corporation dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
Daily Range
198.72 199.92
Year Range
155.00 202.85
- Previous Close
- 197.24
- Open
- 199.90
- Bid
- 199.27
- Ask
- 199.57
- Low
- 198.72
- High
- 199.92
- Volume
- 131
- Daily Change
- 1.03%
- Month Change
- 3.85%
- 6 Months Change
- 13.44%
- Year Change
- 10.77%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%