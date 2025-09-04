FiyatlarBölümler
Dövizler / TM
Geri dön - Hisse senetleri

TM: Toyota Motor Corporation

198.96 USD 1.72 (0.86%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TM fiyatı bugün -0.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 198.73 ve Yüksek fiyatı olarak 199.74 aralığında işlem gördü.

Toyota Motor Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TM haberleri

Günlük aralık
198.73 199.74
Yıllık aralık
155.00 202.87
Önceki kapanış
200.68
Açılış
199.70
Satış
198.96
Alış
199.26
Düşük
198.73
Yüksek
199.74
Hacim
238
Günlük değişim
-0.86%
Aylık değişim
3.69%
6 aylık değişim
13.26%
Yıllık değişim
10.59%
21 Eylül, Pazar