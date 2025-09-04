Dövizler / TM
TM: Toyota Motor Corporation
198.96 USD 1.72 (0.86%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TM fiyatı bugün -0.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 198.73 ve Yüksek fiyatı olarak 199.74 aralığında işlem gördü.
Toyota Motor Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
198.73 199.74
Yıllık aralık
155.00 202.87
- Önceki kapanış
- 200.68
- Açılış
- 199.70
- Satış
- 198.96
- Alış
- 199.26
- Düşük
- 198.73
- Yüksek
- 199.74
- Hacim
- 238
- Günlük değişim
- -0.86%
- Aylık değişim
- 3.69%
- 6 aylık değişim
- 13.26%
- Yıllık değişim
- 10.59%
21 Eylül, Pazar