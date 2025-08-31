货币 / TM
TM: Toyota Motor Corporation
198.81 USD 1.57 (0.80%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TM汇率已更改0.80%。当日，交易品种以低点198.72和高点199.92进行交易。
关注Toyota Motor Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TM新闻
- Is Most-Watched Stock Toyota Motor Corporation (TM) Worth Betting on Now?
- Toyota Motor Finance publishes €60 billion EMTN programme prospectus
- 丰田加拿大信贷发布600亿欧元票据计划招股说明书
- 激战千亿具身智能市场！近20家车企扎堆人形机器人赛道，爆发前夜还未到？
- Why Elon Musk's Trillion-Dollar Tesla Pay Package Isn't as Crazy as It Sounds
- Toyota Stock (TM) Falls as Electric SUV Production Finally Kicks Off in Kentucky Plant - TipRanks.com
- The 2026 Honda Odyssey: A near-perfect family hauler with plenty of legroom and cargo space
- Lyft Stock Rises on Robotaxi Rollout in Atlanta to Challenge Uber - TipRanks.com
- Is Ford Losing the Reliability Race After Over 100 Recalls This Year?
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- What's Going On With FuelCell Energy Stock Tuesday? - FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL)
- Nikkei 225 Surges After Japan PM Ishiba Exit Sparks Policy Shift Expectations For Investors - Nissan Motor Co (OTC:NSANY), Honda Motor Co (NYSE:HMC)
- Trump's Order Reduces Auto Tariffs On Japan After $550 Billion Deal - Ford Motor (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM)
- Tesla (TSLA) EV Market Share Falls to 8-Year Low amid Musk’s $1 Trillion Pay Plan - TipRanks.com
- Tesla’s U.S. market share drops to a near eight-year low in August- report
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Exclusive-Tesla market share in US drops to lowest since 2017 as competition heats up
- Prediction: Nvidia Will Be Worth $10 Trillion by 2030. Here's Why.
- US-Japan On The Brink Of A Deal To Slash Tariffs On Japanese Automakers: Report - Ford Motor (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM)
- Toyota gains on Reuters report U.S. and Japan near deal to lower tariffs on cars
- US corporate debt market returns in force after market holiday
- Toyota Motor Corporation (TM) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- TSLA: Tesla Sales Plunge 84% in Sweden While Rivals Gain
- Consumer Tech News (August 25–August 30): Nvidia Shines but Stocks Wobble on Hotter Core PCE; AI Bets Accelerate, EVs Face Headwinds Consumer Tech News (August 25–August 30): Nvidia Shines but Stocks Wobble on Hotter Core PCE; AI Bets Accelerate, EVs...
日范围
198.72 199.92
年范围
155.00 202.85
- 前一天收盘价
- 197.24
- 开盘价
- 199.90
- 卖价
- 198.81
- 买价
- 199.11
- 最低价
- 198.72
- 最高价
- 199.92
- 交易量
- 362
- 日变化
- 0.80%
- 月变化
- 3.61%
- 6个月变化
- 13.18%
- 年变化
- 10.51%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值