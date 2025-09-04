クォートセクション
TM: Toyota Motor Corporation

200.68 USD 0.77 (0.38%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TMの今日の為替レートは、-0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり199.24の安値と200.74の高値で取引されました。

Toyota Motor Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
199.24 200.74
1年のレンジ
155.00 202.87
以前の終値
201.45
始値
199.89
買値
200.68
買値
200.98
安値
199.24
高値
200.74
出来高
550
1日の変化
-0.38%
1ヶ月の変化
4.59%
6ヶ月の変化
14.24%
1年の変化
11.55%
