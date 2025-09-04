通貨 / TM
TM: Toyota Motor Corporation
200.68 USD 0.77 (0.38%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TMの今日の為替レートは、-0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり199.24の安値と200.74の高値で取引されました。
Toyota Motor Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TM News
- トヨタ自動車クレジット、600億ユーロのユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムを更新
- Toyota to recall over 591,000 US vehicles over instrument panel issue, NHTSA says
- 米国株式市場はまちまち、FOMC利下げを好感（17日）
- Toyota Motor Corporation (TM) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- 米国株式市場は反落、FOMC待ち（16日）
- 米国株式市場は上昇、米中通商交渉の進展を好感（15日）
- Is Most-Watched Stock Toyota Motor Corporation (TM) Worth Betting on Now?
- Toyota Motor Finance publishes €60 billion EMTN programme prospectus
- Why Elon Musk's Trillion-Dollar Tesla Pay Package Isn't as Crazy as It Sounds
- 米国株式市場は上昇、CPIで利下げ確信（11日）
- Toyota Stock (TM) Falls as Electric SUV Production Finally Kicks Off in Kentucky Plant - TipRanks.com
- The 2026 Honda Odyssey: A near-perfect family hauler with plenty of legroom and cargo space
- Lyft Stock Rises on Robotaxi Rollout in Atlanta to Challenge Uber - TipRanks.com
- Is Ford Losing the Reliability Race After Over 100 Recalls This Year?
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- What's Going On With FuelCell Energy Stock Tuesday? - FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL)
- Nikkei 225 Surges After Japan PM Ishiba Exit Sparks Policy Shift Expectations For Investors - Nissan Motor Co (OTC:NSANY), Honda Motor Co (NYSE:HMC)
- Trump's Order Reduces Auto Tariffs On Japan After $550 Billion Deal - Ford Motor (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM)
- Tesla (TSLA) EV Market Share Falls to 8-Year Low amid Musk’s $1 Trillion Pay Plan - TipRanks.com
- Tesla’s U.S. market share drops to a near eight-year low in August- report
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Exclusive-Tesla market share in US drops to lowest since 2017 as competition heats up
- Prediction: Nvidia Will Be Worth $10 Trillion by 2030. Here's Why.
- US-Japan On The Brink Of A Deal To Slash Tariffs On Japanese Automakers: Report - Ford Motor (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM)
1日のレンジ
199.24 200.74
1年のレンジ
155.00 202.87
- 以前の終値
- 201.45
- 始値
- 199.89
- 買値
- 200.68
- 買値
- 200.98
- 安値
- 199.24
- 高値
- 200.74
- 出来高
- 550
- 1日の変化
- -0.38%
- 1ヶ月の変化
- 4.59%
- 6ヶ月の変化
- 14.24%
- 1年の変化
- 11.55%
