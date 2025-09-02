통화 / TM
TM: Toyota Motor Corporation
198.96 USD 1.72 (0.86%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TM 환율이 오늘 -0.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 198.73이고 고가는 199.74이었습니다.
Toyota Motor Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
198.73 199.74
년간 변동
155.00 202.87
- 이전 종가
- 200.68
- 시가
- 199.70
- Bid
- 198.96
- Ask
- 199.26
- 저가
- 198.73
- 고가
- 199.74
- 볼륨
- 238
- 일일 변동
- -0.86%
- 월 변동
- 3.69%
- 6개월 변동
- 13.26%
- 년간 변동율
- 10.59%
