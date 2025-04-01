КотировкиРазделы
PBE: Invesco Biotechnology & Genome ETF

69.15 USD 0.76 (1.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PBE за сегодня изменился на 1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.85, а максимальная — 69.15.

Следите за динамикой Invesco Biotechnology & Genome ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций PBE сегодня?

Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) сегодня оценивается на уровне 69.15. Инструмент торгуется в пределах 1.11%, вчерашнее закрытие составило 68.39, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Biotechnology & Genome ETF?

Invesco Biotechnology & Genome ETF в настоящее время оценивается в 69.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.74% и USD. Отслеживайте движения PBE на графике в реальном времени.

Как купить акции PBE?

Вы можете купить акции Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) по текущей цене 69.15. Ордера обычно размещаются около 69.15 или 69.45, тогда как 10 и 0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PBE?

Инвестирование в Invesco Biotechnology & Genome ETF предполагает учет годового диапазона 54.52 - 72.83 и текущей цены 69.15. Многие сравнивают -2.51% и 9.87% перед размещением ордеров на 69.15 или 69.45. Изучайте ежедневные изменения цены PBE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Biotechnology & Genome ETF?

Самая высокая цена Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) за последний год составила 72.83. Акции заметно колебались в пределах 54.52 - 72.83, сравнение с 68.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Biotechnology & Genome ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Biotechnology & Genome ETF?

Самая низкая цена Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) за год составила 54.52. Сравнение с текущими 69.15 и 54.52 - 72.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PBE?

В прошлом Invesco Biotechnology & Genome ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.39 и 0.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
68.85 69.15
Годовой диапазон
54.52 72.83
Предыдущее закрытие
68.39
Open
68.85
Bid
69.15
Ask
69.45
Low
68.85
High
69.15
Объем
10
Дневное изменение
1.11%
Месячное изменение
-2.51%
6-месячное изменение
9.87%
Годовое изменение
0.74%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8