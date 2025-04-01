- Aperçu
PBE: Invesco Biotechnology & Genome ETF
Le taux de change de PBE a changé de 1.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.85 et à un maximum de 69.15.
Suivez la dynamique Invesco Biotechnology & Genome ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PBE aujourd'hui ?
L'action Invesco Biotechnology & Genome ETF est cotée à 69.15 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.11%, a clôturé hier à 68.39 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de PBE présente ces mises à jour.
L'action Invesco Biotechnology & Genome ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco Biotechnology & Genome ETF est actuellement valorisé à 69.15. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.74% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PBE.
Comment acheter des actions PBE ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco Biotechnology & Genome ETF au cours actuel de 69.15. Les ordres sont généralement placés à proximité de 69.15 ou de 69.45, le 10 et le 0.44% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PBE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PBE ?
Investir dans Invesco Biotechnology & Genome ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 54.52 - 72.83 et le prix actuel 69.15. Beaucoup comparent -2.51% et 9.87% avant de passer des ordres à 69.15 ou 69.45. Consultez le graphique du cours de PBE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Biotechnology & Genome ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco Biotechnology & Genome ETF l'année dernière était 72.83. Au cours de 54.52 - 72.83, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 68.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Biotechnology & Genome ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Biotechnology & Genome ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) sur l'année a été 54.52. Sa comparaison avec 69.15 et 54.52 - 72.83 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PBE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PBE a-t-elle été divisée ?
Invesco Biotechnology & Genome ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 68.39 et 0.74% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 68.39
- Ouverture
- 68.85
- Bid
- 69.15
- Ask
- 69.45
- Plus Bas
- 68.85
- Plus Haut
- 69.15
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- 1.11%
- Changement Mensuel
- -2.51%
- Changement à 6 Mois
- 9.87%
- Changement Annuel
- 0.74%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8