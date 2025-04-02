KurseKategorien
PBE: Invesco Biotechnology & Genome ETF

69.48 USD 0.33 (0.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PBE hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.75 bis zu einem Hoch von 69.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco Biotechnology & Genome ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PBE heute?

Die Aktie von Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) notiert heute bei 69.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.48% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 69.15 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von PBE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PBE Dividenden?

Invesco Biotechnology & Genome ETF wird derzeit mit 69.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PBE zu verfolgen.

Wie kaufe ich PBE-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) zum aktuellen Kurs von 69.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 69.48 oder 69.78 platziert, während 6 und 0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PBE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PBE-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco Biotechnology & Genome ETF müssen die jährliche Spanne 54.52 - 72.83 und der aktuelle Kurs 69.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.04% und 10.39%, bevor sie Orders zu 69.48 oder 69.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PBE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Biotechnology & Genome ETF?

Der höchste Kurs von Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) im vergangenen Jahr lag bei 72.83. Innerhalb von 54.52 - 72.83 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 69.15 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Biotechnology & Genome ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Biotechnology & Genome ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) im Laufe des Jahres betrug 54.52. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 69.48 und der Spanne 54.52 - 72.83 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PBE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PBE statt?

Invesco Biotechnology & Genome ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 69.15 und 1.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
68.75 69.54
Jahresspanne
54.52 72.83
Vorheriger Schlusskurs
69.15
Eröffnung
69.25
Bid
69.48
Ask
69.78
Tief
68.75
Hoch
69.54
Volumen
6
Tagesänderung
0.48%
Monatsänderung
-2.04%
6-Monatsänderung
10.39%
Jahresänderung
1.22%
