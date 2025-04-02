- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PBE: Invesco Biotechnology & Genome ETF
Der Wechselkurs von PBE hat sich für heute um 0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.75 bis zu einem Hoch von 69.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Biotechnology & Genome ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PBE News
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Should You Invest in the Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE)?
- Can AI Help Revitalize The Healthcare Sector For Equity Investors?
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- ARKG: I’m Holding Off Buying For These 3 Reasons (BATS:ARKG)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE)?
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- Is Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) a Strong ETF Right Now?
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Macro Outlook: A New Dawn Of Uncertainty
- The HealthCare Sector: A Look At Sector Earnings Trends
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Healthcare Sector Checkup As U.S. Looks To Change Regulations
- IDNA: The Cutting Edge Of Medical Science Is A Risky Investment (NYSEARCA:IDNA)
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- How Will New Tariffs Impact Your Investment Portfolio In 2025?
- The Great Transformation: Riding The Wave Of Change
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PBE heute?
Die Aktie von Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) notiert heute bei 69.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.48% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 69.15 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von PBE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PBE Dividenden?
Invesco Biotechnology & Genome ETF wird derzeit mit 69.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PBE zu verfolgen.
Wie kaufe ich PBE-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) zum aktuellen Kurs von 69.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 69.48 oder 69.78 platziert, während 6 und 0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PBE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PBE-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Biotechnology & Genome ETF müssen die jährliche Spanne 54.52 - 72.83 und der aktuelle Kurs 69.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.04% und 10.39%, bevor sie Orders zu 69.48 oder 69.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PBE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Biotechnology & Genome ETF?
Der höchste Kurs von Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) im vergangenen Jahr lag bei 72.83. Innerhalb von 54.52 - 72.83 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 69.15 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Biotechnology & Genome ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Biotechnology & Genome ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) im Laufe des Jahres betrug 54.52. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 69.48 und der Spanne 54.52 - 72.83 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PBE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PBE statt?
Invesco Biotechnology & Genome ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 69.15 und 1.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.15
- Eröffnung
- 69.25
- Bid
- 69.48
- Ask
- 69.78
- Tief
- 68.75
- Hoch
- 69.54
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.48%
- Monatsänderung
- -2.04%
- 6-Monatsänderung
- 10.39%
- Jahresänderung
- 1.22%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8