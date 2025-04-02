CotaçõesSeções
Moedas / PBE
Voltar para Ações

PBE: Invesco Biotechnology & Genome ETF

69.48 USD 0.33 (0.48%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PBE para hoje mudou para 0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 68.75 e o mais alto foi 69.54.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco Biotechnology & Genome ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PBE Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PBE hoje?

Hoje Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) está avaliado em 69.48. O instrumento é negociado dentro de 0.48%, o fechamento de ontem foi 69.15, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PBE em tempo real.

As ações de Invesco Biotechnology & Genome ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco Biotechnology & Genome ETF está avaliado em 69.48. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.22% e USD. Monitore os movimentos de PBE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PBE?

Você pode comprar ações de Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) pelo preço atual 69.48. Ordens geralmente são executadas perto de 69.48 ou 69.78, enquanto 6 e 0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PBE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PBE?

Investir em Invesco Biotechnology & Genome ETF envolve considerar a faixa anual 54.52 - 72.83 e o preço atual 69.48. Muitos comparam -2.04% e 10.39% antes de enviar ordens em 69.48 ou 69.78. Estude as mudanças diárias de preço de PBE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco Biotechnology & Genome ETF?

O maior preço de Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) no último ano foi 72.83. As ações oscilaram bastante dentro de 54.52 - 72.83, e a comparação com 69.15 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco Biotechnology & Genome ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Biotechnology & Genome ETF?

O menor preço de Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) no ano foi 54.52. A comparação com o preço atual 69.48 e 54.52 - 72.83 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PBE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PBE?

No passado Invesco Biotechnology & Genome ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 69.15 e 1.22% após os eventos corporativos.

Faixa diária
68.75 69.54
Faixa anual
54.52 72.83
Fechamento anterior
69.15
Open
69.25
Bid
69.48
Ask
69.78
Low
68.75
High
69.54
Volume
6
Mudança diária
0.48%
Mudança mensal
-2.04%
Mudança de 6 meses
10.39%
Mudança anual
1.22%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8