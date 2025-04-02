- Panorámica
PBE: Invesco Biotechnology & Genome ETF
El tipo de cambio de PBE de hoy ha cambiado un 1.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.85, mientras que el máximo ha alcanzado 69.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Biotechnology & Genome ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PBE hoy?
Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) se evalúa hoy en 69.15. El instrumento se negocia dentro de 1.11%; el cierre de ayer ha sido 68.39 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PBE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Biotechnology & Genome ETF?
Invesco Biotechnology & Genome ETF se evalúa actualmente en 69.15. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.74% y USD. Monitoree los movimientos de PBE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PBE?
Puede comprar acciones de Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) al precio actual de 69.15. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 69.15 o 69.45, mientras que 10 y 0.44% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PBE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PBE?
Invertir en Invesco Biotechnology & Genome ETF implica tener en cuenta el rango anual 54.52 - 72.83 y el precio actual 69.15. Muchos comparan -2.51% y 9.87% antes de colocar órdenes en 69.15 o 69.45. Estudie los cambios diarios de precios de PBE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco Biotechnology & Genome ETF?
El precio más alto de Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) en el último año ha sido 72.83. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 54.52 - 72.83, una comparación con 68.39 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Biotechnology & Genome ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco Biotechnology & Genome ETF?
El precio más bajo de Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) para el año ha sido 54.52. La comparación con los actuales 69.15 y 54.52 - 72.83 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PBE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PBE?
En el pasado, Invesco Biotechnology & Genome ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 68.39 y 0.74% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 68.39
- Open
- 68.85
- Bid
- 69.15
- Ask
- 69.45
- Low
- 68.85
- High
- 69.15
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- 1.11%
- Cambio mensual
- -2.51%
- Cambio a 6 meses
- 9.87%
- Cambio anual
- 0.74%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8