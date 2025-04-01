- Panoramica
PBE: Invesco Biotechnology & Genome ETF
Il tasso di cambio PBE ha avuto una variazione del 1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.85 e ad un massimo di 69.15.
Segui le dinamiche di Invesco Biotechnology & Genome ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PBE oggi?
Oggi le azioni Invesco Biotechnology & Genome ETF sono prezzate a 69.15. Viene scambiato all'interno di 1.11%, la chiusura di ieri è stata 68.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PBE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco Biotechnology & Genome ETF pagano dividendi?
Invesco Biotechnology & Genome ETF è attualmente valutato a 69.15. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.74% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PBE.
Come acquistare azioni PBE?
Puoi acquistare azioni Invesco Biotechnology & Genome ETF al prezzo attuale di 69.15. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 69.15 o 69.45, mentre 10 e 0.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PBE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PBE?
Investire in Invesco Biotechnology & Genome ETF implica considerare l'intervallo annuale 54.52 - 72.83 e il prezzo attuale 69.15. Molti confrontano -2.51% e 9.87% prima di effettuare ordini su 69.15 o 69.45. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PBE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Biotechnology & Genome ETF?
Il prezzo massimo di Invesco Biotechnology & Genome ETF nell'ultimo anno è stato 72.83. All'interno di 54.52 - 72.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 68.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Biotechnology & Genome ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Biotechnology & Genome ETF?
Il prezzo più basso di Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) nel corso dell'anno è stato 54.52. Confrontandolo con gli attuali 69.15 e 54.52 - 72.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PBE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PBE?
Invesco Biotechnology & Genome ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 68.39 e 0.74%.
- Chiusura Precedente
- 68.39
- Apertura
- 68.85
- Bid
- 69.15
- Ask
- 69.45
- Minimo
- 68.85
- Massimo
- 69.15
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- 1.11%
- Variazione Mensile
- -2.51%
- Variazione Semestrale
- 9.87%
- Variazione Annuale
- 0.74%
