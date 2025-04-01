QuotazioniSezioni
PBE
PBE: Invesco Biotechnology & Genome ETF

69.15 USD 0.76 (1.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PBE ha avuto una variazione del 1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.85 e ad un massimo di 69.15.

Segui le dinamiche di Invesco Biotechnology & Genome ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PBE oggi?

Oggi le azioni Invesco Biotechnology & Genome ETF sono prezzate a 69.15. Viene scambiato all'interno di 1.11%, la chiusura di ieri è stata 68.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PBE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco Biotechnology & Genome ETF pagano dividendi?

Invesco Biotechnology & Genome ETF è attualmente valutato a 69.15. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.74% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PBE.

Come acquistare azioni PBE?

Puoi acquistare azioni Invesco Biotechnology & Genome ETF al prezzo attuale di 69.15. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 69.15 o 69.45, mentre 10 e 0.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PBE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PBE?

Investire in Invesco Biotechnology & Genome ETF implica considerare l'intervallo annuale 54.52 - 72.83 e il prezzo attuale 69.15. Molti confrontano -2.51% e 9.87% prima di effettuare ordini su 69.15 o 69.45. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PBE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Biotechnology & Genome ETF?

Il prezzo massimo di Invesco Biotechnology & Genome ETF nell'ultimo anno è stato 72.83. All'interno di 54.52 - 72.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 68.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Biotechnology & Genome ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Biotechnology & Genome ETF?

Il prezzo più basso di Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) nel corso dell'anno è stato 54.52. Confrontandolo con gli attuali 69.15 e 54.52 - 72.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PBE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PBE?

Invesco Biotechnology & Genome ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 68.39 e 0.74%.

Intervallo Giornaliero
68.85 69.15
Intervallo Annuale
54.52 72.83
Chiusura Precedente
68.39
Apertura
68.85
Bid
69.15
Ask
69.45
Minimo
68.85
Massimo
69.15
Volume
10
Variazione giornaliera
1.11%
Variazione Mensile
-2.51%
Variazione Semestrale
9.87%
Variazione Annuale
0.74%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8