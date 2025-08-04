Валюты / OSK
OSK: Oshkosh Corporation (Holding Company)
135.94 USD 0.22 (0.16%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OSK за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 134.48, а максимальная — 136.36.
Следите за динамикой Oshkosh Corporation (Holding Company). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
134.48 136.36
Годовой диапазон
76.82 144.03
- Предыдущее закрытие
- 136.16
- Open
- 136.29
- Bid
- 135.94
- Ask
- 136.24
- Low
- 134.48
- High
- 136.36
- Объем
- 1.050 K
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- -1.24%
- 6-месячное изменение
- 45.03%
- Годовое изменение
- 37.76%
