통화 / OSK
OSK: Oshkosh Corporation (Holding Company)
133.26 USD 2.93 (2.15%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OSK 환율이 오늘 -2.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 132.52이고 고가는 136.10이었습니다.
Oshkosh Corporation (Holding Company) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
OSK News
- Zacks Industry Outlook Highlights Crane, Oshkosh, Flowserve and Helios
- OSK or IR: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- 4 Industrial Manufacturing Stocks to Gain on Robust Industry Trends
- Zacks.com featured highlights include Oshkosh, EPAM Systems, Green Dot, Mosaic and PagSeguro Digital
- 5 Price-to-Sales Stocks Positioned to Benefit From Market Shifts
- Value Stocks Showed Some Life in August: Five to Consider
- Oshkosh (OSK) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- OSK vs. IR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Best Momentum Stocks to Buy for August 29th
- Here's How Much a $1000 Investment in Oshkosh Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- New Strong Buy Stocks for August 29th
- Oshkosh stock price target raised to $180 from $140 at KeyBanc
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Oshkosh stock hits all-time high of 142.0 USD
- JLG Industries: How To Find & Own America's Greatest Opportunities
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Oshkosh Stock: Underperformance Confirmed, Looking At 2025-2026E (NYSE:OSK)
- Oshkosh stock hits all-time high at 139.99 USD
- Oshkosh: A Potential Hero For Investors (NYSE:OSK)
- Breeders of Oshkosh Corp sells $1.66 million in stock
- Oshkosh stock price target raised to $160 from $148 at DA Davidson
- Oshkosh stock price target raised to $164 from $159 at UBS on strong Q2 results
- Oshkosh stock price target raised to $155 from $130 at Raymond James
- Bernstein raises Oshkosh stock price target to $132 on strong earnings
일일 변동 비율
132.52 136.10
년간 변동
76.82 144.03
- 이전 종가
- 136.19
- 시가
- 136.10
- Bid
- 133.26
- Ask
- 133.56
- 저가
- 132.52
- 고가
- 136.10
- 볼륨
- 945
- 일일 변동
- -2.15%
- 월 변동
- -3.18%
- 6개월 변동
- 42.17%
- 년간 변동율
- 35.04%
