NWL: Newell Brands Inc
5.86 USD 0.02 (0.34%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NWL за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.74, а максимальная — 5.88.
Следите за динамикой Newell Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.74 5.88
Годовой диапазон
4.22 11.78
- Предыдущее закрытие
- 5.84
- Open
- 5.84
- Bid
- 5.86
- Ask
- 6.16
- Low
- 5.74
- High
- 5.88
- Объем
- 5.751 K
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- 1.03%
- 6-месячное изменение
- -5.02%
- Годовое изменение
- -23.70%
