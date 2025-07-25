Dövizler / NWL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NWL: Newell Brands Inc
5.53 USD 0.27 (4.66%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NWL fiyatı bugün -4.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.52 ve Yüksek fiyatı olarak 5.82 aralığında işlem gördü.
Newell Brands Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NWL haberleri
- Can Newell's Restructuring Efforts Spark a Sustainable Turnaround?
- General Mills' Q1 Earnings: Essential Insights Ahead of the Report
- Can Newell's Cost-Saving Drive Sustain Its Margin Expansion Momentum?
- Why Is Energizer (ENR) Down 5.2% Since Last Earnings Report?
- Newell Brands: A Buy At A Bargain Price (NASDAQ:NWL)
- JPMorgan upgrades Netwealth stock rating to Neutral on sustainable growth
- Columbia Flexible Capital Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CFIAX)
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Newell Brands declares $0.07 quarterly dividend
- These Analysts Cut Their Forecasts On Newell Brands Following Q2 Results - Newell Brands (NASDAQ:NWL)
- Canaccord Genuity lowers Newell Brands stock price target on sales concerns
- Canaccord Genuity lowers Newell Brands stock price target on sales growth concerns
- Newell (NWL) Q2 Revenue Falls 4.8%
- Newell Q2 Earnings Meet Estimates, Core Sales Down 4.4%
- Tariffs And Soft Demand Hit Paper Mate Maker Newell Brands, Stock Tumbles - Newell Brands (NASDAQ:NWL)
- Newell Brands (NWL) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Newell Brands (NWL) Q2 Earnings Match Estimates
- Newell Brands shares fall 3% as revenue misses expectations in a challenging market
- Newell Brands earnings matched, revenue fell short of estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Newell to Report Q2 Earnings: Does a Surprise Await Investors?
- Colgate Q2 Earnings: Do Productivity Initiatives Suggest a Beat?
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Newell Brands (NWL) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
Günlük aralık
5.52 5.82
Yıllık aralık
4.22 11.78
- Önceki kapanış
- 5.80
- Açılış
- 5.82
- Satış
- 5.53
- Alış
- 5.83
- Düşük
- 5.52
- Yüksek
- 5.82
- Hacim
- 6.631 K
- Günlük değişim
- -4.66%
- Aylık değişim
- -4.66%
- 6 aylık değişim
- -10.37%
- Yıllık değişim
- -27.99%
21 Eylül, Pazar