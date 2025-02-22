Валюты / NVEC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NVEC: NVE Corporation
67.05 USD 0.54 (0.80%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVEC за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.85, а максимальная — 68.57.
Следите за динамикой NVE Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NVEC
- NVE Corp Q1 Earnings Decline Y/Y, Stock Falls More Than 20%
- NVE (NVEC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- NVE Corporation (NVEC) Q1 2026 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: NVE Corp Q2 2025 sees revenue dip, innovation focus
- NVEC: Recovery And Dividend Payment, Both Sustainable (NASDAQ:NVEC)
- NVE Corporation Stock: Growth Stalls Despite Strong Margins (NASDAQ:NVEC)
Дневной диапазон
66.85 68.57
Годовой диапазон
51.50 88.50
- Предыдущее закрытие
- 67.59
- Open
- 67.87
- Bid
- 67.05
- Ask
- 67.35
- Low
- 66.85
- High
- 68.57
- Объем
- 64
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- 4.77%
- 6-месячное изменение
- 4.63%
- Годовое изменение
- -15.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.