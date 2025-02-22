통화 / NVEC
NVEC: NVE Corporation
66.14 USD 0.89 (1.33%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NVEC 환율이 오늘 -1.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 65.87이고 고가는 67.14이었습니다.
NVE Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVEC News
- NVE Corp Q1 Earnings Decline Y/Y, Stock Falls More Than 20%
- NVE (NVEC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- NVE Corporation (NVEC) Q1 2026 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: NVE Corp Q2 2025 sees revenue dip, innovation focus
- NVEC: Recovery And Dividend Payment, Both Sustainable (NASDAQ:NVEC)
- NVE Corporation Stock: Growth Stalls Despite Strong Margins (NASDAQ:NVEC)
일일 변동 비율
65.87 67.14
년간 변동
51.50 88.50
- 이전 종가
- 67.03
- 시가
- 67.00
- Bid
- 66.14
- Ask
- 66.44
- 저가
- 65.87
- 고가
- 67.14
- 볼륨
- 116
- 일일 변동
- -1.33%
- 월 변동
- 3.34%
- 6개월 변동
- 3.21%
- 년간 변동율
- -16.27%
20 9월, 토요일