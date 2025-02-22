QuotazioniSezioni
NVEC: NVE Corporation

66.14 USD 0.89 (1.33%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NVEC ha avuto una variazione del -1.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 65.87 e ad un massimo di 67.14.

Segui le dinamiche di NVE Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
65.87 67.14
Intervallo Annuale
51.50 88.50
Chiusura Precedente
67.03
Apertura
67.00
Bid
66.14
Ask
66.44
Minimo
65.87
Massimo
67.14
Volume
116
Variazione giornaliera
-1.33%
Variazione Mensile
3.34%
Variazione Semestrale
3.21%
Variazione Annuale
-16.27%
