NVEC: NVE Corporation

66.14 USD 0.89 (1.33%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NVEC fiyatı bugün -1.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.87 ve Yüksek fiyatı olarak 67.14 aralığında işlem gördü.

NVE Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
65.87 67.14
Yıllık aralık
51.50 88.50
Önceki kapanış
67.03
Açılış
67.00
Satış
66.14
Alış
66.44
Düşük
65.87
Yüksek
67.14
Hacim
116
Günlük değişim
-1.33%
Aylık değişim
3.34%
6 aylık değişim
3.21%
Yıllık değişim
-16.27%
21 Eylül, Pazar