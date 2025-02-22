Dövizler / NVEC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NVEC: NVE Corporation
66.14 USD 0.89 (1.33%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NVEC fiyatı bugün -1.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.87 ve Yüksek fiyatı olarak 67.14 aralığında işlem gördü.
NVE Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVEC haberleri
- NVE Corp Q1 Earnings Decline Y/Y, Stock Falls More Than 20%
- NVE (NVEC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- NVE Corporation (NVEC) Q1 2026 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: NVE Corp Q2 2025 sees revenue dip, innovation focus
- NVEC: Recovery And Dividend Payment, Both Sustainable (NASDAQ:NVEC)
- NVE Corporation Stock: Growth Stalls Despite Strong Margins (NASDAQ:NVEC)
Günlük aralık
65.87 67.14
Yıllık aralık
51.50 88.50
- Önceki kapanış
- 67.03
- Açılış
- 67.00
- Satış
- 66.14
- Alış
- 66.44
- Düşük
- 65.87
- Yüksek
- 67.14
- Hacim
- 116
- Günlük değişim
- -1.33%
- Aylık değişim
- 3.34%
- 6 aylık değişim
- 3.21%
- Yıllık değişim
- -16.27%
21 Eylül, Pazar