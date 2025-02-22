Devises / NVEC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NVEC: NVE Corporation
66.14 USD 0.89 (1.33%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NVEC a changé de -1.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 65.87 et à un maximum de 67.14.
Suivez la dynamique NVE Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVEC Nouvelles
- NVE Corp Q1 Earnings Decline Y/Y, Stock Falls More Than 20%
- NVE (NVEC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- NVE Corporation (NVEC) Q1 2026 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: NVE Corp Q2 2025 sees revenue dip, innovation focus
- NVEC: Recovery And Dividend Payment, Both Sustainable (NASDAQ:NVEC)
- NVE Corporation Stock: Growth Stalls Despite Strong Margins (NASDAQ:NVEC)
Range quotidien
65.87 67.14
Range Annuel
51.50 88.50
- Clôture Précédente
- 67.03
- Ouverture
- 67.00
- Bid
- 66.14
- Ask
- 66.44
- Plus Bas
- 65.87
- Plus Haut
- 67.14
- Volume
- 116
- Changement quotidien
- -1.33%
- Changement Mensuel
- 3.34%
- Changement à 6 Mois
- 3.21%
- Changement Annuel
- -16.27%
20 septembre, samedi