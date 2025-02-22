货币 / NVEC
NVEC: NVE Corporation
66.23 USD 0.82 (1.22%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NVEC汇率已更改-1.22%。当日，交易品种以低点65.05和高点67.52进行交易。
关注NVE Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NVEC新闻
- NVE Corp Q1 Earnings Decline Y/Y, Stock Falls More Than 20%
- NVE (NVEC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- NVE Corporation (NVEC) Q1 2026 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: NVE Corp Q2 2025 sees revenue dip, innovation focus
- NVEC: Recovery And Dividend Payment, Both Sustainable (NASDAQ:NVEC)
- NVE Corporation Stock: Growth Stalls Despite Strong Margins (NASDAQ:NVEC)
日范围
65.05 67.52
年范围
51.50 88.50
- 前一天收盘价
- 67.05
- 开盘价
- 67.33
- 卖价
- 66.23
- 买价
- 66.53
- 最低价
- 65.05
- 最高价
- 67.52
- 交易量
- 76
- 日变化
- -1.22%
- 月变化
- 3.48%
- 6个月变化
- 3.36%
- 年变化
- -16.15%
