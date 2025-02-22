クォートセクション
通貨 / NVEC
NVEC: NVE Corporation

67.03 USD 1.03 (1.56%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NVECの今日の為替レートは、1.56%変化しました。日中、通貨は1あたり65.87の安値と67.26の高値で取引されました。

NVE Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
65.87 67.26
1年のレンジ
51.50 88.50
以前の終値
66.00
始値
66.11
買値
67.03
買値
67.33
安値
65.87
高値
67.26
出来高
116
1日の変化
1.56%
1ヶ月の変化
4.73%
6ヶ月の変化
4.60%
1年の変化
-15.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K