NVEC: NVE Corporation
67.03 USD 1.03 (1.56%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NVECの今日の為替レートは、1.56%変化しました。日中、通貨は1あたり65.87の安値と67.26の高値で取引されました。
NVE Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NVEC News
- NVE Corp Q1 Earnings Decline Y/Y, Stock Falls More Than 20%
- NVE (NVEC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- NVE Corporation (NVEC) Q1 2026 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: NVE Corp Q2 2025 sees revenue dip, innovation focus
- NVEC: Recovery And Dividend Payment, Both Sustainable (NASDAQ:NVEC)
- NVE Corporation Stock: Growth Stalls Despite Strong Margins (NASDAQ:NVEC)
1日のレンジ
65.87 67.26
1年のレンジ
51.50 88.50
- 以前の終値
- 66.00
- 始値
- 66.11
- 買値
- 67.03
- 買値
- 67.33
- 安値
- 65.87
- 高値
- 67.26
- 出来高
- 116
- 1日の変化
- 1.56%
- 1ヶ月の変化
- 4.73%
- 6ヶ月の変化
- 4.60%
- 1年の変化
- -15.14%
