NVEC: NVE Corporation
66.64 USD 0.64 (0.97%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NVEC para hoje mudou para 0.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.87 e o mais alto foi 67.20.
Veja a dinâmica do par de moedas NVE Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
65.87 67.20
Faixa anual
51.50 88.50
- Fechamento anterior
- 66.00
- Open
- 66.11
- Bid
- 66.64
- Ask
- 66.94
- Low
- 65.87
- High
- 67.20
- Volume
- 21
- Mudança diária
- 0.97%
- Mudança mensal
- 4.13%
- Mudança de 6 meses
- 4.00%
- Mudança anual
- -15.63%
