NVEC: NVE Corporation
66.00 USD 1.05 (1.57%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NVEC de hoy ha cambiado un -1.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 65.05, mientras que el máximo ha alcanzado 67.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NVE Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NVEC News
Rango diario
65.05 67.52
Rango anual
51.50 88.50
- Cierres anteriores
- 67.05
- Open
- 67.33
- Bid
- 66.00
- Ask
- 66.30
- Low
- 65.05
- High
- 67.52
- Volumen
- 99
- Cambio diario
- -1.57%
- Cambio mensual
- 3.13%
- Cambio a 6 meses
- 3.00%
- Cambio anual
- -16.45%
