NVEC: NVE Corporation
67.03 USD 1.03 (1.56%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVEC hat sich für heute um 1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.87 bis zu einem Hoch von 67.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die NVE Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NVEC News
- NVE Corp Q1 Earnings Decline Y/Y, Stock Falls More Than 20%
- NVE (NVEC) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- NVE Corporation (NVEC) Q1 2026 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: NVE Corp Q2 2025 sees revenue dip, innovation focus
- NVEC: Recovery And Dividend Payment, Both Sustainable (NASDAQ:NVEC)
- NVE Corporation Stock: Growth Stalls Despite Strong Margins (NASDAQ:NVEC)
Tagesspanne
65.87 67.26
Jahresspanne
51.50 88.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.00
- Eröffnung
- 66.11
- Bid
- 67.03
- Ask
- 67.33
- Tief
- 65.87
- Hoch
- 67.26
- Volumen
- 116
- Tagesänderung
- 1.56%
- Monatsänderung
- 4.73%
- 6-Monatsänderung
- 4.60%
- Jahresänderung
- -15.14%
