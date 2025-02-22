KurseKategorien
Währungen / NVEC
NVEC: NVE Corporation

67.03 USD 1.03 (1.56%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NVEC hat sich für heute um 1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.87 bis zu einem Hoch von 67.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die NVE Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
65.87 67.26
Jahresspanne
51.50 88.50
Vorheriger Schlusskurs
66.00
Eröffnung
66.11
Bid
67.03
Ask
67.33
Tief
65.87
Hoch
67.26
Volumen
116
Tagesänderung
1.56%
Monatsänderung
4.73%
6-Monatsänderung
4.60%
Jahresänderung
-15.14%
