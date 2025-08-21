Валюты / NDSN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NDSN: Nordson Corporation
226.13 USD 0.21 (0.09%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NDSN за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 225.18, а максимальная — 227.65.
Следите за динамикой Nordson Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NDSN
- Twin Disc Climbs 70% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- Johnson Controls Rewards Shareholders With 8% Dividend Hike
- Johnson Controls Unveils Silent-Aire CDU, Boosts Thermal Management Portfolio
- Here's Why Nordson (NDSN) is a Strong Momentum Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Is the Options Market Predicting a Spike in Nordson Stock?
- Nordson Divests Design & Development Units to Quasar Medical
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Nordson Rewards Shareholders With a 5% Dividend Increase
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Here's Why You Should Consider Investing in RBC Bearings Stock Now
- Nvidia To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Nordson stock price target raised to $275 from $260 at Oppenheimer
- Best Dividend Kings: August 2025
- Company News for Aug 22, 2025
- Nordson stock rating reiterated at Buy by DA Davidson on strong demand
- Jefferies raises Nordson stock price target to $240 on strong results
- Nordson Corporation 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NDSN)
- Nordson's Q3 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Increase Y/Y
- What's Going On With Nordson Stock Thursday? - Nordson (NASDAQ:NDSN)
- Nordson stock rating reiterated by KeyBanc, citing strong ATS momentum
- LXFR or NDSN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Дневной диапазон
225.18 227.65
Годовой диапазон
165.03 266.86
- Предыдущее закрытие
- 225.92
- Open
- 225.92
- Bid
- 226.13
- Ask
- 226.43
- Low
- 225.18
- High
- 227.65
- Объем
- 602
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 1.21%
- 6-месячное изменение
- 12.97%
- Годовое изменение
- -13.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.