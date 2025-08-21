Dövizler / NDSN
NDSN: Nordson Corporation
225.08 USD 2.55 (1.12%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NDSN fiyatı bugün -1.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 224.70 ve Yüksek fiyatı olarak 228.18 aralığında işlem gördü.
Nordson Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
224.70 228.18
Yıllık aralık
165.03 266.86
- Önceki kapanış
- 227.63
- Açılış
- 228.18
- Satış
- 225.08
- Alış
- 225.38
- Düşük
- 224.70
- Yüksek
- 228.18
- Hacim
- 708
- Günlük değişim
- -1.12%
- Aylık değişim
- 0.74%
- 6 aylık değişim
- 12.45%
- Yıllık değişim
- -13.60%
