Divisas / NDSN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NDSN: Nordson Corporation
223.64 USD 2.49 (1.10%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NDSN de hoy ha cambiado un -1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 223.23, mientras que el máximo ha alcanzado 230.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nordson Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NDSN News
- Twin Disc Climbs 70% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- Johnson Controls Rewards Shareholders With 8% Dividend Hike
- Johnson Controls Unveils Silent-Aire CDU, Boosts Thermal Management Portfolio
- Here's Why Nordson (NDSN) is a Strong Momentum Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Is the Options Market Predicting a Spike in Nordson Stock?
- Nordson Divests Design & Development Units to Quasar Medical
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Nordson Rewards Shareholders With a 5% Dividend Increase
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Here's Why You Should Consider Investing in RBC Bearings Stock Now
- Nvidia To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Nordson stock price target raised to $275 from $260 at Oppenheimer
- Best Dividend Kings: August 2025
- Company News for Aug 22, 2025
- Nordson stock rating reiterated at Buy by DA Davidson on strong demand
- Jefferies raises Nordson stock price target to $240 on strong results
- Nordson Corporation 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NDSN)
- Nordson's Q3 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Increase Y/Y
- What's Going On With Nordson Stock Thursday? - Nordson (NASDAQ:NDSN)
- Nordson stock rating reiterated by KeyBanc, citing strong ATS momentum
- LXFR or NDSN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Rango diario
223.23 230.99
Rango anual
165.03 266.86
- Cierres anteriores
- 226.13
- Open
- 226.13
- Bid
- 223.64
- Ask
- 223.94
- Low
- 223.23
- High
- 230.99
- Volumen
- 789
- Cambio diario
- -1.10%
- Cambio mensual
- 0.09%
- Cambio a 6 meses
- 11.73%
- Cambio anual
- -14.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B