NDSN: Nordson Corporation

223.64 USD 2.49 (1.10%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NDSN de hoy ha cambiado un -1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 223.23, mientras que el máximo ha alcanzado 230.99.

Rango diario
223.23 230.99
Rango anual
165.03 266.86
Cierres anteriores
226.13
Open
226.13
Bid
223.64
Ask
223.94
Low
223.23
High
230.99
Volumen
789
Cambio diario
-1.10%
Cambio mensual
0.09%
Cambio a 6 meses
11.73%
Cambio anual
-14.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B