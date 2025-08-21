KurseKategorien
NDSN: Nordson Corporation

227.63 USD 3.99 (1.78%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NDSN hat sich für heute um 1.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 223.91 bis zu einem Hoch von 228.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nordson Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NDSN News

Tagesspanne
223.91 228.35
Jahresspanne
165.03 266.86
Vorheriger Schlusskurs
223.64
Eröffnung
223.91
Bid
227.63
Ask
227.93
Tief
223.91
Hoch
228.35
Volumen
448
Tagesänderung
1.78%
Monatsänderung
1.88%
6-Monatsänderung
13.72%
Jahresänderung
-12.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K