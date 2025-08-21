Währungen / NDSN
NDSN: Nordson Corporation
227.63 USD 3.99 (1.78%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NDSN hat sich für heute um 1.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 223.91 bis zu einem Hoch von 228.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nordson Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
223.91 228.35
Jahresspanne
165.03 266.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 223.64
- Eröffnung
- 223.91
- Bid
- 227.63
- Ask
- 227.93
- Tief
- 223.91
- Hoch
- 228.35
- Volumen
- 448
- Tagesänderung
- 1.78%
- Monatsänderung
- 1.88%
- 6-Monatsänderung
- 13.72%
- Jahresänderung
- -12.62%
