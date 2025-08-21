货币 / NDSN
NDSN: Nordson Corporation
228.28 USD 2.15 (0.95%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NDSN汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点223.84和高点229.02进行交易。
关注Nordson Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NDSN新闻
- Here's Why Nordson (NDSN) is a Strong Momentum Stock
- Nordson Divests Design & Development Units to Quasar Medical
- Nordson Rewards Shareholders With a 5% Dividend Increase
- Nordson stock price target raised to $275 from $260 at Oppenheimer
- Nordson stock rating reiterated at Buy by DA Davidson on strong demand
- Jefferies raises Nordson stock price target to $240 on strong results
- Nordson Corporation 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NDSN)
- Nordson's Q3 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Increase Y/Y
- What's Going On With Nordson Stock Thursday? - Nordson (NASDAQ:NDSN)
- Nordson stock rating reiterated by KeyBanc, citing strong ATS momentum
日范围
223.84 229.02
年范围
165.03 266.86
- 前一天收盘价
- 226.13
- 开盘价
- 226.13
- 卖价
- 228.28
- 买价
- 228.58
- 最低价
- 223.84
- 最高价
- 229.02
- 交易量
- 118
- 日变化
- 0.95%
- 月变化
- 2.17%
- 6个月变化
- 14.05%
- 年变化
- -12.38%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值