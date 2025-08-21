통화 / NDSN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NDSN: Nordson Corporation
225.08 USD 2.55 (1.12%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NDSN 환율이 오늘 -1.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 224.70이고 고가는 228.18이었습니다.
Nordson Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NDSN News
- Why Is Nordson (NDSN) Up 3.5% Since Last Earnings Report?
- Nordson's Expenses are on the Rise: Will It Affect Margins?
- Twin Disc Climbs 70% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- Johnson Controls Rewards Shareholders With 8% Dividend Hike
- Johnson Controls Unveils Silent-Aire CDU, Boosts Thermal Management Portfolio
- Here's Why Nordson (NDSN) is a Strong Momentum Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Is the Options Market Predicting a Spike in Nordson Stock?
- Nordson Divests Design & Development Units to Quasar Medical
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Nordson Rewards Shareholders With a 5% Dividend Increase
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Here's Why You Should Consider Investing in RBC Bearings Stock Now
- Nvidia To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Nordson stock price target raised to $275 from $260 at Oppenheimer
- Best Dividend Kings: August 2025
- Company News for Aug 22, 2025
- Nordson stock rating reiterated at Buy by DA Davidson on strong demand
- Jefferies raises Nordson stock price target to $240 on strong results
- Nordson Corporation 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NDSN)
- Nordson's Q3 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Increase Y/Y
- What's Going On With Nordson Stock Thursday? - Nordson (NASDAQ:NDSN)
일일 변동 비율
224.70 228.18
년간 변동
165.03 266.86
- 이전 종가
- 227.63
- 시가
- 228.18
- Bid
- 225.08
- Ask
- 225.38
- 저가
- 224.70
- 고가
- 228.18
- 볼륨
- 708
- 일일 변동
- -1.12%
- 월 변동
- 0.74%
- 6개월 변동
- 12.45%
- 년간 변동율
- -13.60%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K