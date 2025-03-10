КотировкиРазделы
Валюты / NCSM
Назад в Рынок акций США

NCSM: NCS Multistage Holdings Inc

48.62 USD 1.46 (3.10%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NCSM за сегодня изменился на 3.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.58, а максимальная — 48.62.

Следите за динамикой NCS Multistage Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NCSM

Дневной диапазон
45.58 48.62
Годовой диапазон
16.81 51.49
Предыдущее закрытие
47.16
Open
45.58
Bid
48.62
Ask
48.92
Low
45.58
High
48.62
Объем
48
Дневное изменение
3.10%
Месячное изменение
27.44%
6-месячное изменение
42.29%
Годовое изменение
146.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.