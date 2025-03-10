Валюты / NCSM
NCSM: NCS Multistage Holdings Inc
48.62 USD 1.46 (3.10%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NCSM за сегодня изменился на 3.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.58, а максимальная — 48.62.
Следите за динамикой NCS Multistage Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
45.58 48.62
Годовой диапазон
16.81 51.49
- Предыдущее закрытие
- 47.16
- Open
- 45.58
- Bid
- 48.62
- Ask
- 48.92
- Low
- 45.58
- High
- 48.62
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- 3.10%
- Месячное изменение
- 27.44%
- 6-месячное изменение
- 42.29%
- Годовое изменение
- 146.80%
