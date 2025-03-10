货币 / NCSM
NCSM: NCS Multistage Holdings Inc
48.71 USD 0.09 (0.19%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NCSM汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点46.94和高点50.00进行交易。
关注NCS Multistage Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NCSM新闻
日范围
46.94 50.00
年范围
16.81 51.49
- 前一天收盘价
- 48.62
- 开盘价
- 49.44
- 卖价
- 48.71
- 买价
- 49.01
- 最低价
- 46.94
- 最高价
- 50.00
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 27.68%
- 6个月变化
- 42.55%
- 年变化
- 147.26%
