通貨 / NCSM
NCSM: NCS Multistage Holdings Inc

49.75 USD 1.27 (2.62%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NCSMの今日の為替レートは、2.62%変化しました。日中、通貨は1あたり49.04の安値と50.70の高値で取引されました。

NCS Multistage Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NCSM News

1日のレンジ
49.04 50.70
1年のレンジ
16.81 51.49
以前の終値
48.48
始値
49.04
買値
49.75
買値
50.05
安値
49.04
高値
50.70
出来高
36
1日の変化
2.62%
1ヶ月の変化
30.41%
6ヶ月の変化
45.60%
1年の変化
152.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K