通貨 / NCSM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NCSM: NCS Multistage Holdings Inc
49.75 USD 1.27 (2.62%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NCSMの今日の為替レートは、2.62%変化しました。日中、通貨は1あたり49.04の安値と50.70の高値で取引されました。
NCS Multistage Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NCSM News
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Maximize Your Returns
- NCS Multistage (NCSM) Soars 10.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Is NCS Multistage (NCSM) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
- Zacks.com featured highlights include Materion, Willdan Group, Build-A-Bear Workshop and NCS Multistage
- Look Beyond the Fed: Bet on 4 Stocks With Increasing Cash Flows
- Should Value Investors Buy NCS Multistage (NCSM) Stock?
- NCS Multistage (NCSM) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Are Investors Undervaluing NCS Multistage (NCSM) Right Now?
- Is NCS Multistage (NCSM) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
- NCS Multistage at Emerging Growth Conference 85: Strategic Expansion and Growth
- Here's Why Momentum in NCS Multistage (NCSM) Should Keep going
- Is NCS Multistage (NCSM) Stock Undervalued Right Now?
- Is Advantage Oil & Gas (AAVVF) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Best Value Stocks to Buy for August 7th
- NCSM Q2 Profit Jumps 23%
- NCS Multistage acquires tracer diagnostics provider ResMetrics
- NCS Multistage earnings beat by $1.64, revenue topped estimates
- Tetra Technologies (TTI) Q2 Earnings Match Estimates
- Helix Energy (HLX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- NCS Multistage at Emerging Growth Conference 82: Strategic Expansion Amid Challenges
- NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- NCS Multistage Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NCSM)
- NCS Multistage stock surges 14.8% after beating Q4 expectations
1日のレンジ
49.04 50.70
1年のレンジ
16.81 51.49
- 以前の終値
- 48.48
- 始値
- 49.04
- 買値
- 49.75
- 買値
- 50.05
- 安値
- 49.04
- 高値
- 50.70
- 出来高
- 36
- 1日の変化
- 2.62%
- 1ヶ月の変化
- 30.41%
- 6ヶ月の変化
- 45.60%
- 1年の変化
- 152.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K