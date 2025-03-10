FiyatlarBölümler
Dövizler / NCSM
NCSM: NCS Multistage Holdings Inc

49.15 USD 0.60 (1.21%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NCSM fiyatı bugün -1.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.55 ve Yüksek fiyatı olarak 50.38 aralığında işlem gördü.

NCS Multistage Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
47.55 50.38
Yıllık aralık
16.81 51.49
Önceki kapanış
49.75
Açılış
49.74
Satış
49.15
Alış
49.45
Düşük
47.55
Yüksek
50.38
Hacim
65
Günlük değişim
-1.21%
Aylık değişim
28.83%
6 aylık değişim
43.84%
Yıllık değişim
149.49%
