Dövizler / NCSM
NCSM: NCS Multistage Holdings Inc
49.15 USD 0.60 (1.21%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NCSM fiyatı bugün -1.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.55 ve Yüksek fiyatı olarak 50.38 aralığında işlem gördü.
NCS Multistage Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
47.55 50.38
Yıllık aralık
16.81 51.49
- Önceki kapanış
- 49.75
- Açılış
- 49.74
- Satış
- 49.15
- Alış
- 49.45
- Düşük
- 47.55
- Yüksek
- 50.38
- Hacim
- 65
- Günlük değişim
- -1.21%
- Aylık değişim
- 28.83%
- 6 aylık değişim
- 43.84%
- Yıllık değişim
- 149.49%
21 Eylül, Pazar