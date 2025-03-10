KurseKategorien
Währungen / NCSM
NCSM: NCS Multistage Holdings Inc

48.75 USD 1.00 (2.01%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NCSM hat sich für heute um -2.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.55 bis zu einem Hoch von 50.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die NCS Multistage Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
47.55 50.38
Jahresspanne
16.81 51.49
Vorheriger Schlusskurs
49.75
Eröffnung
49.74
Bid
48.75
Ask
49.05
Tief
47.55
Hoch
50.38
Volumen
17
Tagesänderung
-2.01%
Monatsänderung
27.79%
6-Monatsänderung
42.67%
Jahresänderung
147.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K