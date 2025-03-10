Währungen / NCSM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NCSM: NCS Multistage Holdings Inc
48.75 USD 1.00 (2.01%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NCSM hat sich für heute um -2.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.55 bis zu einem Hoch von 50.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die NCS Multistage Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NCSM News
- Recent Price Trend in NCS Multistage (NCSM) is Your Friend, Here's Why
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Maximize Your Returns
- NCS Multistage (NCSM) Soars 10.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Is NCS Multistage (NCSM) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
- Zacks.com featured highlights include Materion, Willdan Group, Build-A-Bear Workshop and NCS Multistage
- Look Beyond the Fed: Bet on 4 Stocks With Increasing Cash Flows
- Should Value Investors Buy NCS Multistage (NCSM) Stock?
- NCS Multistage (NCSM) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Are Investors Undervaluing NCS Multistage (NCSM) Right Now?
- Is NCS Multistage (NCSM) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
- NCS Multistage at Emerging Growth Conference 85: Strategic Expansion and Growth
- Here's Why Momentum in NCS Multistage (NCSM) Should Keep going
- Is NCS Multistage (NCSM) Stock Undervalued Right Now?
- Is Advantage Oil & Gas (AAVVF) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Best Value Stocks to Buy for August 7th
- NCSM Q2 Profit Jumps 23%
- NCS Multistage acquires tracer diagnostics provider ResMetrics
- NCS Multistage earnings beat by $1.64, revenue topped estimates
- Tetra Technologies (TTI) Q2 Earnings Match Estimates
- Helix Energy (HLX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- NCS Multistage at Emerging Growth Conference 82: Strategic Expansion Amid Challenges
- NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- NCS Multistage Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NCSM)
- NCS Multistage stock surges 14.8% after beating Q4 expectations
Tagesspanne
47.55 50.38
Jahresspanne
16.81 51.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.75
- Eröffnung
- 49.74
- Bid
- 48.75
- Ask
- 49.05
- Tief
- 47.55
- Hoch
- 50.38
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -2.01%
- Monatsänderung
- 27.79%
- 6-Monatsänderung
- 42.67%
- Jahresänderung
- 147.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K