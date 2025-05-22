Валюты / LODE
LODE: Comstock Inc
2.94 USD 0.08 (2.80%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LODE за сегодня изменился на 2.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.83, а максимальная — 2.97.
Следите за динамикой Comstock Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.83 2.97
Годовой диапазон
1.68 10.10
- Предыдущее закрытие
- 2.86
- Open
- 2.90
- Bid
- 2.94
- Ask
- 3.24
- Low
- 2.83
- High
- 2.97
- Объем
- 605
- Дневное изменение
- 2.80%
- Месячное изменение
- 19.51%
- 6-месячное изменение
- 19.03%
- Годовое изменение
- -36.09%
