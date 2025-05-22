Währungen / LODE
LODE: Comstock Inc
3.20 USD 0.17 (5.61%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LODE hat sich für heute um 5.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.02 bis zu einem Hoch von 3.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Comstock Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LODE News
Tagesspanne
3.02 3.21
Jahresspanne
1.68 10.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.03
- Eröffnung
- 3.04
- Bid
- 3.20
- Ask
- 3.50
- Tief
- 3.02
- Hoch
- 3.21
- Volumen
- 929
- Tagesänderung
- 5.61%
- Monatsänderung
- 30.08%
- 6-Monatsänderung
- 29.55%
- Jahresänderung
- -30.43%
