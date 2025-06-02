Валюты / LMB
LMB: Limbach Holdings Inc
99.23 USD 4.18 (4.04%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LMB за сегодня изменился на -4.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.75, а максимальная — 101.40.
Следите за динамикой Limbach Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LMB
- Limbach Holdings: The Recent Dip Is An Opportunity (NASDAQ:LMB)
- Limbach (LMB) Upgraded to Buy: Here's Why
- Is AirSculpt Technologies (AIRS) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Limbach Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LMB)
- Limbach Holdings, Inc. (LMB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Limbach (LMB) Q2 EPS Jumps 27%
- Limbach Q2 2025 presentation: Revenue up 16.4%, strategic shift to ODR driving margins
- Limbach (LMB) Beats Q2 Earnings Estimates
- Limbach shares fall as revenue misses estimates despite earnings beat
- Limbach Set to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- Rollins (ROL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Stifel maintains Buy rating on Limbach stock, addresses short report
- Spruce Point shorts Limbach, claims accounting concerns
- Limbach Holdings stock reaches all-time high at 144.09 USD
- Stifel raises Limbach stock price target to $151 on Pioneer Power acquisition
- Limbach acquires Pioneer Power for $66.1 million to expand midwest presence
- Limbach Holdings to Participate in CJS Annual New Ideas Summer Conference
- 1347 Capital Cor stock hits all-time high at 143.78 USD
- 1347 Capital Corp stock reaches all-time high at 143.11 USD
- Limbach Holdings reports key shareholder votes and plan amendments
- LMB stock soars to all-time high of $137.31 amid robust growth
- STIFEL ANALYST MAINTAINS BUY RATING AND $141 TARGET FOR LIMBACH STOCK
- Limbach Holdings Stock: Growth Is Great, But Valuation Is A Concern (NASDAQ:LMB)
Дневной диапазон
97.75 101.40
Годовой диапазон
63.02 154.04
- Предыдущее закрытие
- 103.41
- Open
- 101.40
- Bid
- 99.23
- Ask
- 99.53
- Low
- 97.75
- High
- 101.40
- Объем
- 814
- Дневное изменение
- -4.04%
- Месячное изменение
- -11.35%
- 6-месячное изменение
- 38.57%
- Годовое изменение
- 30.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.