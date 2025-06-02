КотировкиРазделы
LMB: Limbach Holdings Inc

99.23 USD 4.18 (4.04%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LMB за сегодня изменился на -4.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.75, а максимальная — 101.40.

Следите за динамикой Limbach Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
97.75 101.40
Годовой диапазон
63.02 154.04
Предыдущее закрытие
103.41
Open
101.40
Bid
99.23
Ask
99.53
Low
97.75
High
101.40
Объем
814
Дневное изменение
-4.04%
Месячное изменение
-11.35%
6-месячное изменение
38.57%
Годовое изменение
30.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.