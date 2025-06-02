Währungen / LMB
LMB: Limbach Holdings Inc
103.10 USD 0.55 (0.53%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LMB hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.89 bis zu einem Hoch von 107.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Limbach Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
102.89 107.74
Jahresspanne
63.02 154.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 103.65
- Eröffnung
- 103.82
- Bid
- 103.10
- Ask
- 103.40
- Tief
- 102.89
- Hoch
- 107.74
- Volumen
- 635
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- -7.89%
- 6-Monatsänderung
- 43.97%
- Jahresänderung
- 35.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K