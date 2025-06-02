KurseKategorien
Währungen / LMB
Zurück zum Aktien

LMB: Limbach Holdings Inc

103.10 USD 0.55 (0.53%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LMB hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 102.89 bis zu einem Hoch von 107.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Limbach Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LMB News

Tagesspanne
102.89 107.74
Jahresspanne
63.02 154.04
Vorheriger Schlusskurs
103.65
Eröffnung
103.82
Bid
103.10
Ask
103.40
Tief
102.89
Hoch
107.74
Volumen
635
Tagesänderung
-0.53%
Monatsänderung
-7.89%
6-Monatsänderung
43.97%
Jahresänderung
35.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K