LMB: Limbach Holdings Inc

105.50 USD 2.40 (2.33%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LMB ha avuto una variazione del 2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 102.02 e ad un massimo di 106.23.

Segui le dinamiche di Limbach Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
102.02 106.23
Intervallo Annuale
63.02 154.04
Chiusura Precedente
103.10
Apertura
103.43
Bid
105.50
Ask
105.80
Minimo
102.02
Massimo
106.23
Volume
379
Variazione giornaliera
2.33%
Variazione Mensile
-5.74%
Variazione Semestrale
47.33%
Variazione Annuale
38.98%
