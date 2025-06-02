Valute / LMB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LMB: Limbach Holdings Inc
105.50 USD 2.40 (2.33%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LMB ha avuto una variazione del 2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 102.02 e ad un massimo di 106.23.
Segui le dinamiche di Limbach Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LMB News
- Limbach Holdings: The Recent Dip Is An Opportunity (NASDAQ:LMB)
- Limbach (LMB) Upgraded to Buy: Here's Why
- Is AirSculpt Technologies (AIRS) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Limbach Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LMB)
- Limbach Holdings, Inc. (LMB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Limbach (LMB) Q2 EPS Jumps 27%
- Limbach Q2 2025 presentation: Revenue up 16.4%, strategic shift to ODR driving margins
- Limbach (LMB) Beats Q2 Earnings Estimates
- Limbach shares fall as revenue misses estimates despite earnings beat
- Limbach Set to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- Rollins (ROL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Stifel maintains Buy rating on Limbach stock, addresses short report
- Spruce Point shorts Limbach, claims accounting concerns
- Limbach Holdings stock reaches all-time high at 144.09 USD
- Stifel raises Limbach stock price target to $151 on Pioneer Power acquisition
- Limbach acquires Pioneer Power for $66.1 million to expand midwest presence
- Limbach Holdings to Participate in CJS Annual New Ideas Summer Conference
- 1347 Capital Cor stock hits all-time high at 143.78 USD
- 1347 Capital Corp stock reaches all-time high at 143.11 USD
- Limbach Holdings reports key shareholder votes and plan amendments
- LMB stock soars to all-time high of $137.31 amid robust growth
- STIFEL ANALYST MAINTAINS BUY RATING AND $141 TARGET FOR LIMBACH STOCK
- Limbach Holdings Stock: Growth Is Great, But Valuation Is A Concern (NASDAQ:LMB)
Intervallo Giornaliero
102.02 106.23
Intervallo Annuale
63.02 154.04
- Chiusura Precedente
- 103.10
- Apertura
- 103.43
- Bid
- 105.50
- Ask
- 105.80
- Minimo
- 102.02
- Massimo
- 106.23
- Volume
- 379
- Variazione giornaliera
- 2.33%
- Variazione Mensile
- -5.74%
- Variazione Semestrale
- 47.33%
- Variazione Annuale
- 38.98%
20 settembre, sabato