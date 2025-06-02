FiyatlarBölümler
Dövizler / LMB
Geri dön - Hisse senetleri

LMB: Limbach Holdings Inc

105.50 USD 2.40 (2.33%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LMB fiyatı bugün 2.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 102.02 ve Yüksek fiyatı olarak 106.23 aralığında işlem gördü.

Limbach Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LMB haberleri

Günlük aralık
102.02 106.23
Yıllık aralık
63.02 154.04
Önceki kapanış
103.10
Açılış
103.43
Satış
105.50
Alış
105.80
Düşük
102.02
Yüksek
106.23
Hacim
379
Günlük değişim
2.33%
Aylık değişim
-5.74%
6 aylık değişim
47.33%
Yıllık değişim
38.98%
21 Eylül, Pazar