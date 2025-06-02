Divisas / LMB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LMB: Limbach Holdings Inc
103.65 USD 4.42 (4.45%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LMB de hoy ha cambiado un 4.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 98.64, mientras que el máximo ha alcanzado 106.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Limbach Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LMB News
- Limbach Holdings: The Recent Dip Is An Opportunity (NASDAQ:LMB)
- Limbach (LMB) Upgraded to Buy: Here's Why
- Is AirSculpt Technologies (AIRS) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Limbach Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LMB)
- Limbach Holdings, Inc. (LMB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Limbach (LMB) Q2 EPS Jumps 27%
- Limbach Q2 2025 presentation: Revenue up 16.4%, strategic shift to ODR driving margins
- Limbach (LMB) Beats Q2 Earnings Estimates
- Limbach shares fall as revenue misses estimates despite earnings beat
- Limbach Set to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- Rollins (ROL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Stifel maintains Buy rating on Limbach stock, addresses short report
- Spruce Point shorts Limbach, claims accounting concerns
- Limbach Holdings stock reaches all-time high at 144.09 USD
- Stifel raises Limbach stock price target to $151 on Pioneer Power acquisition
- Limbach acquires Pioneer Power for $66.1 million to expand midwest presence
- Limbach Holdings to Participate in CJS Annual New Ideas Summer Conference
- 1347 Capital Cor stock hits all-time high at 143.78 USD
- 1347 Capital Corp stock reaches all-time high at 143.11 USD
- Limbach Holdings reports key shareholder votes and plan amendments
- LMB stock soars to all-time high of $137.31 amid robust growth
- STIFEL ANALYST MAINTAINS BUY RATING AND $141 TARGET FOR LIMBACH STOCK
- Limbach Holdings Stock: Growth Is Great, But Valuation Is A Concern (NASDAQ:LMB)
Rango diario
98.64 106.72
Rango anual
63.02 154.04
- Cierres anteriores
- 99.23
- Open
- 99.65
- Bid
- 103.65
- Ask
- 103.95
- Low
- 98.64
- High
- 106.72
- Volumen
- 431
- Cambio diario
- 4.45%
- Cambio mensual
- -7.40%
- Cambio a 6 meses
- 44.74%
- Cambio anual
- 36.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B