LMB: Limbach Holdings Inc

103.65 USD 4.42 (4.45%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LMB de hoy ha cambiado un 4.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 98.64, mientras que el máximo ha alcanzado 106.72.

Rango diario
98.64 106.72
Rango anual
63.02 154.04
Cierres anteriores
99.23
Open
99.65
Bid
103.65
Ask
103.95
Low
98.64
High
106.72
Volumen
431
Cambio diario
4.45%
Cambio mensual
-7.40%
Cambio a 6 meses
44.74%
Cambio anual
36.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B